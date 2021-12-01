Yozgatspor Sorgun’a yöneldi

Teknik direktör Polat Özkan gözetiminde çalışmalara başlayan kırmızı siyahlı ekip Sorgun Belediyespor’u mağlup ederek Ankara TKİspor karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Polat Özkan, Ankara TKİspor ile oynadıkları müsabakayı bir iş kazası olarak gördüklerini bundan sonraki haftalarda bu kazayı bir daha yaşamamak istediklerini söyledi. Ankara TKİspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ve hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarına vurgu yapan Özkan, ‘’Siz elinize geçirdiğiniz pozisyonlardan faydalanamazsanız rakip takım da gelin golünü atar. 90 dakika boyunca oyun rakip yarı alanda oynandı. Ankara TKİspor kalemize iki üç kere geldi onda da iki gol buldu. Biz yakaladığımız pozisyonların hiç birini değerlendiremedik, son vuruşlarda etkisiz kalınca sahadan da mağlubiyet ile ayrıldık. Artık bu müsabaka geride kaldı. Önümüze bakacağız ve hafta sonu deplasmanda Sorgun Belediyespor’u mağlup ederek yeni bir çıkış yakalayacağız. Bir mağlubiyet ile her şey bitmiş değil ligin son haftasına kadar grup liderliği için çaba sarf edeceğiz ve umarım sezon sonunda da istediğimiz hedefe ulaşacağız’’ dedi.