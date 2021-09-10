Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1452.67
ALTIN
487.19
DOLAR
8.4444
STERLİN
11.7057
EURO
9.9991

Yozgatspor sezonu açtı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor dün kendi tesislerinde teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde toplanarak yeni sezon hazırlıklarının startını verdi.

10 Eylül 2021 Cuma 00:13
Yozgatspor sezonu açtı

Denemeye alınan ve transferi gerçekleştirilen toplam 25 futbolcu ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip günde çift antrenman yapacak. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, yeni sezon hazırlıklarına dün itibari ile başladıklarını, ligin başlama tarihine kadar da Yozgat’ta kamp yapacaklarını söyledi. Transferi gerçekleştirilen tecrübeli oyuncular ve denemeye gelen oyuncular ile birlikte şuanda 25 kişi olduklarını dile getiren Dündar, ‘’Günde çift idman ile hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Kondisyon çalışmalarını yapıp ilerleyen günlerde de topla oynamaya başlayacağız. Kamp dönemimiz boyunca da takımımın eksiklerini görebilmek için hazırlık müsabakaları da oymayı amaçlıyoruz. Yozgat’a yakışır bir takım oluşturarak bu sezon üst sıralara oynamayı amaçlıyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Sezonu Açtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geleceğin yıldızları yetişiyor
Geleceğin yıldızları yetişiyor
Sorgun Belediyespor umut verdi
Sorgun Belediyespor umut verdi
Üçüncü Dündar dönemi
Üçüncü Dündar dönemi
Atletizm kampı tamamlandı
Atletizm kampı tamamlandı
Sorgun 4’üncü hafta Galatasaray’ı konuk edecek
Sorgun 4’üncü hafta Galatasaray’ı konuk edecek
Barikatlı kongre!
Barikatlı kongre!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim