Yozgatspor sezonu açtı

Denemeye alınan ve transferi gerçekleştirilen toplam 25 futbolcu ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip günde çift antrenman yapacak. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, yeni sezon hazırlıklarına dün itibari ile başladıklarını, ligin başlama tarihine kadar da Yozgat’ta kamp yapacaklarını söyledi. Transferi gerçekleştirilen tecrübeli oyuncular ve denemeye gelen oyuncular ile birlikte şuanda 25 kişi olduklarını dile getiren Dündar, ‘’Günde çift idman ile hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Kondisyon çalışmalarını yapıp ilerleyen günlerde de topla oynamaya başlayacağız. Kamp dönemimiz boyunca da takımımın eksiklerini görebilmek için hazırlık müsabakaları da oymayı amaçlıyoruz. Yozgat’a yakışır bir takım oluşturarak bu sezon üst sıralara oynamayı amaçlıyoruz’’ dedi.