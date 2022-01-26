Yozgatspor salonda çalışıyor

Cumartesi günü Yozgat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Yozgatspor çalışmalarına spor salonunda devam ediyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, olumsuz hava şartları nedeniyle sahada çalışma fırsatı bulamamalarından dolayı Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışmaları devam ettiklerini söyledi. Pazar günü Ankara DSİspor ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan genç teknik adam, ‘’Ankara DSİspor ile oynayacağımız müsabakayı taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak kazanmak istiyoruz. Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlarsak kalan haftalarda da bunu seri şeklinden devam ettireceğimize inancımız tam’’ dedi.