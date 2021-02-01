Yozgatspor, moralsiz başladı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, 4 Şubat Perşembe günü deplasmanda Yomraspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde başladı. Ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Büyükçekmece Tepecikspor’a 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan kırmızı siyahlı ekip, bir günlük izinin ardından hafta sonu kendi tesislerinde toplanarak Yomraspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarının startını verdi. Perşembe günün kadar çok iyi hazırlanmak isteyen kırmızı siyahlı ekip, deplasmanda güçlü rakibini yenerek bir çıkış yakalamak istiyor.