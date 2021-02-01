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Yozgatspor, moralsiz başladı

Bozok Stadının yıkılması nedeniyle ikinci yarının ilk haftasında Büyükçekmece Tepecikspor'u Sorgun'da ağırlayan kırmızı siyahlılar aldıkları 2-0'lık yenilginin moral bozukluğu ile çalışmalara başladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:30
Yozgatspor, moralsiz başladı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, 4 Şubat Perşembe günü deplasmanda Yomraspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde başladı. Ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Büyükçekmece Tepecikspor’a 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan kırmızı siyahlı ekip, bir günlük izinin ardından hafta sonu kendi tesislerinde toplanarak Yomraspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarının startını verdi. Perşembe günün kadar çok iyi hazırlanmak isteyen kırmızı siyahlı ekip, deplasmanda güçlü rakibini yenerek bir çıkış yakalamak istiyor.

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YozgatsporMoralsiz Başladı
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