Yozgatspor lige yöneldi

Uzun süredir teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde Yozgat’ta kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip bugünden itibaren ligin ilk haftasında deplasmanda Ankara DSİ ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, uzum zamandır Yozgat’ta yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini ve bu hazırlık dönemi boyunca da birçok hazırlık müsabakası oynadıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta itibariyle idmanları teke düşürerek kamp çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatan Dündar, ‘’Bugünden itibaren hafta sonu ligin ilk haftasında deplasmanda Ankara DSİ ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Her geçen gün daha da iyiye giden takımımız ligin ilk haftasında deplasmanda üç puan ile dönecektir. Hazırlık müsabakalarında hiç galibiyet alamamış olabiliriz ancak her zaman dediğim gibi hazırlık müsabakaları bir ölçü değil. Genç oyuncular ile tecrübeli oyuncuların birleşmesinden bir takım oluşturduk. Takımımız içerisinde uyum sorunları vardı, son oynadığımız Develi müsabakasında bu uyum sorununun büyük oranda çözüldüğünü gördük. Ligde herkesin istediği, beklediği Yozgatspor’u izletmeye çalışacağız. Oluşturduğumuz ekip imkanlar ölçüsünde oluşturduğumuz bir ekip, hedefimiz üst sıralara oynamak, olabiliyorsak gruptan lider olarak Play-Off’lara gitmek. Bunu başarmak için mücadele edeceğiz’’ dedi.