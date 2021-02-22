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Yozgatspor Kahta’yı da geçemedi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor mağlubiyet serisini Kahtaspor karşısında da bozmadı ve rakibine 2-1 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:15
Yozgatspor Kahta’yı da geçemedi

Mutlak galibiyet parolası ile Sorgun İlçe Stadında konuk ettiği güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçen kırmızı siyahlı ekip, öne geçme sevincini sadece 10 dakika koruya bildi. Attığı golden 10 dakika sonra kalesinde golü gören kırmızı siyahlı ekip soyun odasına 1-1’lik skor ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısında ise konuk ekip Kahtaspor skoru 2-1’e taşıdı, golden sonra Yozgatspor’un gol çabaları sonuçsuz kalınca sahadan 2-1 mağlup ayrılan taraf oldu. Müsabakaya istekli başlayan Yozgatspor geliştirdiği ataklardan sonuç almadan dönerken 31’inci dakikada Yunus Emre Çabuker’in attığı golle skoru 1-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra konuk ekip Kahtaspor beraberlik için Yozgatspor kalesine yüklendi ve aradığı golü 42’inci dakikada Ahmet Tuna Akıl ile buldu ve skora eşitliği getirdi. Müsabakanın ilk yarısı bu skor ile tamamlanırken ikinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip Kahtaspor oldu. 51’inci dakikada Serdar Aşuk’un attığı golle 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra Yozgatspor’un gol çabaları sonuçsuz kaldı ve Kahtaspor üç puanı 2-1’lik skor ile aldı. Yozgatspor Yiğit Kafkasyalı, Tayfun Bebek, Ziya İstek, İsmail Dinçer, Uğurcan Gülay, Fatih Emircan, Yunus Emre Çabuker, Burak Aydın, Ali Kaan Şahanbaz, Murat Mercan, Akın Arıcan ilk 11’i ile sahaya çıktı. Konuk ekip Kahtaspor ise Burak Onur, Serdar Aşuk, Osman Çağlar Uç, İsmail Palta, Salih Sarıkaya, Ahmet Tuna Akıl, Burak Can Akıncı, Fahri Eren Pamuk, Mehmet Berber, Mehmet Doğan, Barış Kılıç ilk 11’i ile sahaya çıktı. Yozgatspor’da 54’üncü dakikada Ali Kaan Şahbaz’ın yerine Ercan Karaca, 65’inci dakikada Murat Mercan’ın yerine Emir Akay, Burak Aydın’ın yerine Selim Öztürk, 84’üncü dakikada Tayfun Bebek’in yerine ise Beytullah Ersoy oyuna dahil oldu. Kahtaspor’da ise 71’inci dakikada Serdar Aşuk’un yerine Gökhan Çamur, 84’üncü dakikada Eren Pamuk’un yerine Şamil Kurt, 89’uncu dakikada Barış Kılıç’ın yerine Şiyar Eroğlu oyuna girdi. Yozgatspor’da 82’inci dakikada Uğurcan Gülay ve Yiğit Kafkasyalı sarı kart görürken, Kahtaspor’da ise 117inci dakikada Serdar Aşuk, 43’üncü dakikada Mehmet Berber, 89’uncu dakikada Mehmet Doğan ve 90+4’üncü dakikada ise Burak Onur sarı kart gördü. 

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Yozgatspor Kahta’yı Da Geçemedi
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