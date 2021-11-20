Yozgatspor kadrosunu güçlendirdi

Hafta içerisinde prensip anlaşmasına varılan 4 futbolcu ile sözleşme imzalandı. Kırmızı siyahlı ekip, forvet bölgesine Ebubekir Eroğlu’nu dahil ederken, orta sahaya Pirireis Karagözlü, stopere Emre Yurtlu, orta sahaya Abdurrahman Şahin’i dahil etti. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, yapılan transferlerle kadroyu güçlendirdiklerini, özellikle eksik mevkilere göre transfer yaptıklarını söyledi. Özkan, takımın kısa sürede toparlanması için yarın oynayacakları maçı da kazanmak istediklerini bildirdi.