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Yozgatspor hazır

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Yozgatspor, yarın Kaman Stadında saat 14.00’da Yeşil Kamanspor ile karşı karşıya gelecek.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:53
Yozgatspor hazır

 Ligin ilk haftasında Çayıralan Esnafspor karşısında aldığı beraberliğin ardından teknik direktör değişikliğine giden kırmızı siyahlı ekip yeni teknik direktör Polat Özkan gözetiminde çıktığı ilk müsabakayı kazanmıştı. Yarın deplasmanda Yeşil Kamanspor ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligde seri yakalamak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, yarın Yeşil Kamanspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını ancak sahadan üç puan ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını söyledi. Ankara DSİspor karşısında aldıkları galibiyet ile moral bulduklarını dile getiren Özkan, bu moral ile çıkacakları Kaman deplasmanından üç puan beklediğini sözlerine ekledi. Yozgatsporlu futbolcular, maç öncesinde Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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