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Yozgatspor dinleniyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bu haftayı maç yapmadan bay geçirecek.

20 Nisan 2021 Salı 00:20
Yozgatspor dinleniyor

Geçtiğimiz hafta ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini Darıca Gençlerbirliği karşısında alan kırmızı siyahlı ekip, fikstür gereği bu haftayı maç yapmadan geçirirken, 25 Nisan Pazar günü ise Tekirdağspor ile Sorgun ilçe stadında karşı karşıya gelecek. Ligde 18 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan kırmızı siyahlı ekip, küme düşmelerine rağmen ligde kalan son iki müsabakasını da kazanmak istiyor. Ligin bitimine 6 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantileyen ve önümüzdeki sezondan itibaren tekrar Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor, ligdeki kalan müsabakalarını kazanarak en azından moral bulmak amacında. 

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Yozgatspor Dinleniyor
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