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Yozgatspor Develispor ile karşılaşacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor, bugün Bozok Stadı dış sahasında hazırlık müsabakasında Kayseri temsilcisi Develispor ile karşı karşıya gelecek.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:57
Yozgatspor Develispor ile karşılaşacak

Teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı siyahlı ekip hazırlık müsabakaları ile de takım içerisindeki hem uyum sorunu aşılmaya çalışılıyor. Bugün Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Develispor ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekip te teknik direktör Feridun Dündar, hazırlık müsabakaları ile takımının eksiklerini görme fırsatı yakaladığını ve bu eksiklerin giderilmesi noktasında da gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. İmkanlar ölçüsünde üst sıraları hedefleyen bir takım oluşturduklarını dile getiren Dündar, ‘’Daha önce Yozgatspor’da forma giymiş ve başarılı olmuş tecrübeli oyuncular ile genç ve yetenekli oyuncuları bir araya getirerek bir takım kurduk. Bu sezon hedefimiz üst sıralara oynamak. Takımımdaki eksiklikleri görmek ve uyum sorununu aşmak için sık sık hazırlık müsabakaları oynuyoruz. Hazırlık müsabakalarında kötü sonuçlar alabiliriz hiçbir zaman hazırlık müsabakaları lig için bir ölçü olamaz. Biz yeni bir takımız ve uyum sorunumuz var, eksikliklerimiz var, bunları lige yansıtmamak için hazırlık müsabakaları oynuyoruz. Ligde taraftarlarımıza Yozgatlılara çok daha iyi bir Yozgatspor izleteceğiz’’ dedi. 

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