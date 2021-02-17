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Yozgatspor Ceyhan deplasmanında

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün Ceyhan ilçe stadında saat 13.00’da Ceyhanspor ile karşı karşıya gelecek.

17 Şubat 2021 Çarşamba 00:55
Yozgatspor Ceyhan deplasmanında

Ligin ikinci yarısında çıktığı üç müsabakayı da kaybederek mağlubiyet serisi yakalayan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini  deplasmanda yenerek kötü gidişata dur demek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, ligin ikinci yarısında çıktıkları üç müsabakada da takımının iyi performans sergilemesine karşılık basit hatalardan dolayı müsabakaları kaybettiklerini söyledi. Aralarına 10 futbolcunun katıldığını bu nedenle de uyum sorunu yaşadıklarına dikkat çeken Fidan, ‘’Bu uyum sorununu büyük ölçüde aştık ve artık istediğimiz puanları alacağımıza inanıyorum. İyi mücadele eden takımımız bu mücadelesini galibiyet ile süsleyecektir. Bugün Ceyhanspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Güçlü rakibimizden üç puan alarak Yozgat’a döneceğimize de inanıyorum. Takımımızın bulunduğu durum hepimizi çok üzüyor. Bu nedenle de artık hiçbir şekilde puan kaybetme lüksümüz yok, ayrıca galibiyet dışında başka sonuçları da düşünme ihtimalimiz yok. Ceyhanspor karşısında alacağımız bir galibiyet bizim için bir çıkış olacak ve inanıyorum ki üst üste galibiyetler alarak iyi bir seri yakalayacağız ve bulunduğumuz noktadan hızla uzaklaşacağız. Alacağımız bir galibiyet her şeyin başlangıcı olacaktır’’ dedi.

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Yozgatspor Ceyhan Deplasmanında
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