YOZGATSPOR BiLDiĞiNiZ GiBi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Sorgun’da Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya geldi. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada istediğini alamayan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibine 2-0 yenilerek mağlubiyetler serisine bir yenisini daha ekledi. Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan ve kötü gidişata son vermek için devre arasında teknik direktör değişikliğine giden ve birçok oyuncuyu renklerine bağlayan kırmızı siyahlı ekip ligin ikinci devresine de kötü bir başlangıç yaparak ligin dibine demir attı. Ligde birebir rakiplerinin üç puan ile kapattığı haftayı mağlubiyet ile tamamlayan kırmızı siyahlı ekip ile üst sıralardaki takımlar arasındaki puan farkı da açılmaya devam etti. Sorgun ilçe stadında oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Büyükçekmece Tepecikspor oldu. 5’inci dakikada gelişen Büyükçekmece Tepecikspor kontra atağında Kayhan’ın uzaktan sert şutu üsten az farkla auta çıktı. 12’inci dakikada Büyükçekmece Tepecikspor’un kazandığı serbest vuruşta sol kanattan ceza Yozgatspor ceza sahasına gönderilen top karambole neden oldu. Meşin yuvarlağı biranda önünde bulan Özkan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 14’üncü dakikada Yozgatspor atağında Tayfun orta sahadan aldığı topla Tepecikspor ceza sahasına girdi, tam şutunu atacakken defans topa müdahale ederek uzaklaştırdı. 20’inci dakikada Yozgatspor kontra atağında Ercan’ın sol kanattan kale içine doğru havadan gönderdiği topu kaleci son anda kornere çeldi. 25’inci dakikada Yozgatspor atağında Ercan’ın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Akın’ın şutu az farkla auta gitti. 28’inci dakikada Yozgatspor’dan Yunus Emre’nin ortasında Akın’ın kafa şutu üsten auta çıktı. 29’uncu dakikada Tepecikspor’dan İlhan’ın uzaktan şutu yandan auta çıktı. 33’üncü dakikada Tepecikspor atağında Kayhan orta alandan kaptığı topla ceza sahasına girerken şutunu attı, Semih Oğuz ayağını koyarak mutlak golü önledi. 35’inci dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşta Ercan ceza sahası içerisinde topla buluştu, attığı şut farklı şekilde auta gitti. Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca konuk ekip Büyükçekmece Tepecikspor soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Müsabakanın ikinci yarısında Yozgatspor eşitliğini sağlayabilmek için Büyükçekmece Tepecikspor kalesine yüklenmeye başladı. 52’inci dakikada sağdan gelişen Yozgatspor atağında ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Tayfun’un kafası yandan auta gitti. 56’ıncı dakikada Yozgatspor’un kazandığı korneri Murat kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ercan’ın kafayla kaleye gönderdiği top, direğe çarparak auta gitti. 64’üncü dakikada Emir’in ceza sahası dışından sert şutu aut gitti. 67’inci dakikada ceza sahası dışında kullanılan serbest vuruşta top kalecide kalınca Yozgatspor bir golden oldu. 72’inci dakikada Tepecikspor’dan Erçağ’ın altı pasa sert ortasını defans son anda kornere attı. 76’ıncı dakikada defanstan kaptığı topla ceza sahasına giren Tepeciksporlu Sefer’in şutu yandan aut. 80’inci dakikada Tepecikspor’dan Ömer’in sağdan ortasında defans topu güçlükle kornere attı. 82’inci dakikada sağdan kullanılan serbest atışı Murat kullandı kaleye giden topu kaleci Emirhan son anda kornere çeldi. 90+2’inci dakikada gelişen Tepecikspor atağında sağdan Rıza’nın sert şutu kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Ömer Karanci şutunda meşin yuvarlak filelere gönderdi 2-0. Müsabakada başka gol olmayınca konuk ekip Büyükçekmece Tepecikspor üç puanı 2-0’lık skor ile aldı. Burak Akdağ, Şaban Karaderili, Yahya Kemal Yurtbilir yönettiği müsabakaya Yozgatspor, Bilal Karataş, Semih Oğuz, Tayfun Bebek, Hamdi Tayfun Yılmaz, Arif Bostancı, Akın Arıcan, Burak Aydın, Emir Akay, Ercan Karaca, Murat Mercan, Yunus Emre Çabuker ilk 11’i ile sahaya çıktı. Büyükçekmece Tepecikspor ise Emirhan Emir, Enes Yılmaz, Özkan Zileli, Tayfun Yanar, Selim Dedekoç, Sefer Kanıtemiz, İsmail Baran Karakoç, Kayhan Arduç, Ömer Buğdaycı, Erçağ Evirgen, İlhan Aslanoğlu ilk 11’i ile sahaya çıktı. Yozgatspor’da 46’ıncı dakikada Arif Bostancı’nın yerine Boğatan Kızıltan, 68’inci dakikada Tayfun Yılmaz’ın yerine Cevatcan Ekinci, 83’uncu dakikada Ercan Karaca’nın yerine Beytullah Ersoy, 89’unvu dakikada Tayfun Bebek’in yerine ise Fatih Emircan oyuna girdi. Büyükçekmece Tepecikspor’da 40’ıncı dakikada Kayhan Ardunç’un yerine Yunus Yaşar, 66’ıncı dakikada Ömer Buğdaycı’nın yerine Ömer Karıncı, 84’üncü dakikada İlhan Aslanoğlu’nun yerine rıza Altıntaş, Erçağ Evirgen’in yerine Oktay Eramil oyuna girdi. Yozgatspor’dan 39’uncu dakikada Ercan Karaca, 68’inci dakikada Tayfun Bebek sarı kart görürken, Büyükçekmece Tepecikspor’da ise 63’üncü dakikada Tayfun Yanar sarı kart gördü.