Yozgatlı genç 5’inci oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören Yozgatlı Vahip Özalp, arkadaşları ile birlikte geliştirdiği İnsansız Hava Aracı ile Bursa’da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları yarışmalarına katıldılar. Kendi kategorilerinde 500 kişinin katıldığı yarışmalarda 5’incilik elde eden Özalp ve arkadaşları büyük bir başarının altına imza attılar.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmaları, Bursa'da Yunuseli Havalimanı'nda binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirildi. HA’lar konusunda farkındalığı artırmak, bu alandaki teknolojik gelişimi gençlerle paylaşmak, onları bu alana yönlendirmek ve teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST’21 kapsamında gerçekleştirilen İHA Yarışmaları; Uluslararası İHA Yarışması, Liseler Arası İHA Yarışması ve Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması kategorilerinde gerçekleştirildi. Bu yıl 6’ncısı yapılan Uluslararası İHA Yarışması ile 2'nci kez düzenlenen Liseler Arası İHA Yarışması’nın yanı sıra ilk kez Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'na da yer verildi. Toplam bin 500’ün üzerinde takımın başvurduğu yarışmalarda, yarışma imkanına sahip olan 342 takım final heyecanı yaşadı. 6. Uluslararası İHA Yarışması iki kategoride gerçekleşiyor. Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda İHA’lar ile ilgili teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, katkı sağlanması, farkındalığın artırılması hedeflenirken katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırılması amaçlanıyor. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılabildiği yarışmalarda takımlar Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde yarıştı. 2016 yılında gerçekleştirilmeye başlanan ve 204 takımın başvuru yaptığı yarışmalara katılım her geçen yıl artış gösterirken 2021 başvuruları 570 takımla rekor seviyeye ulaştı. Bu yıl 130 ulusal ve Endonezya, Pakistan, Polonya, Azerbaycan olmak üzere 14 yabancı takım yarışmalara katılmaya hak kazandı. Takımlardan iki farklı uçuş görevinin yerine getirilmesi beklenen yarışmalarda birinci görevde takımların uçaklarının manevra kabiliyetleri test ediliyor. İkinci görevde ise takımlardan belirli ağırlıktaki yükü önceden belirlenmiş bir alana bırakmaları istenirken dereceye giren takımlar ödül almaya hak kazanıyor. Her kategori için 40 bin lira değerinde performans birincilik, 30 bin lira değerinde performans ikincilik, 20 bin lira değerinde performans üçüncülük ve 10 bin lira değerinde mansiyon ödülü verilecek yarışmalarda takımlar, yine her kategori için 25 bin lira yerlilik birincilik, 20 bin lira yerlilik ikincilik ve 15 bin lira yerlilik üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu.