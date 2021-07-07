YOZGAT’IN MiLLi GURURU

Yıllardır Kick-Boks ile uğraşan ve hem özel turnuvalarda hem de okullar arası turnuvalarda bir çok başarısı bulunan Betül Zararsız, Antrenörü Mustafa Zararsız ile birlikte Türkiye Kick-Boks federasyonu tarafından Şırnak’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası milli takım seçmelerine katıldı. 55 kiloda genç bayanlarda ringe çıkan başarılı sporcu Betül Zararsız, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonu olarak Yozgat’ı gururlandıran Betül Zararsız bu başarısı ile de milli takım listesine de adını yazdırdı. Milli takıma seçilen Yozgat’ın gururu Betül Zararsız, yıllardır hem hocası hem de dedesi olan Mustafa Zararsız ile yaptıkları antrenmanların, yoğun çalışmaların meyvesini aldıklarını söyledi. Genç Bayanlar kategorisinde Türkiye Milli takımı adına mücadele edeceği için çok gururlu olduğunu dile getiren genç sporcu, ‘’En büyük hedeflerimden birisi milli takımımız adına Avrupa’da mücadele etmekti. Allah’ın izniyle bunu başardım ve milli takıma seçildim. Bundan sonra işimin daha da zor olacağını biliyorum. Ben kendime inanıyor ve güveniyorum. Milli takımımız adına çıkacağım bütün müsabakalarda da başarılı olacağım. Bunun için çok çalışmam gerektiğinin farkındayım ve Antrenörüm Mustafa Zararsız ile birlikte milli takım kampına kadar çok iyi çalışacağım. Şimdiki hedefim ise milli takımımız ile birlikte hem Avrupa hem de Dünya şampiyonlukları yaşamak’’ dedi.

Betül Zararsız’ın Antrenörü Mustafa Zararsız ise çocuk yaştan bugüne kadar yetiştirdiği, torunu Betül Zararsız ile büyük gurur duyduğunu belirtti. Çocukluktan beri Betül’ün hayalinin milli takım adına mücadele etmek olduğunu hatırlatan Mustafa Zararsız, ‘’Yıllardır bu noktaya gelebilmek için çok çalıştı, çok büyük emekler verdi ve en sonunda hayalini gerçekleştirdi. Milli takım forması ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Türkiye çapında bir çok başarısı bulunan Betül’ün bu başarılarını Avrupa’ya hatta Dünya çapına taşıyacağına inancım tamdır’’ diye konuştu.

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kick-Boks takımı sporcusu aynı zamanda da Yozgat Halk Eğitim Merkezi kursiyeri olan Betül Zararsız, Antrenörü Mustafa Zararsız ile birlikte kendilerine destek olan, her yanlarından olan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başta olmak üzere Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü ve personeline, Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve personeline çok teşekkür ettiklerini sözlerine eklediler.