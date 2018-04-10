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Yozgat’ın gururu oldular

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen Yıldızlar Yarı Final Futsal müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Çorum’da düzenlenen müsabakalarda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Yozgat’ın gururu oldular

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen Yıldızlar Yarı Final Futsal müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Çorum’da düzenlenen müsabakalarda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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Yozgat’ın gururu oldular

Yozgat’ta yapılan il finalinde rakiplerini yenerek şampiyonluk turu atan ardından da gurup müsabakalarını da başarı ile tamamlayarak Yarı Final müsabakalarına yükselen Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, yarı finalleri de rakiplerini yenerek şampiyon olarak tamamladı.
Çorum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında Samsun, Antalya ve Artvin takımları ile karşılaşan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu rakiplerini yenerek şampiyonluk turu attı ve Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

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