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Yozgat’ın gururları bronz ile yetindi

Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, Tokyo olimpiyatlarında kendi kilolarında üçüncü olarak bronz madalya aldılar.

03 Ağustos 2021 Salı 00:51
Yozgat’ın gururları bronz ile yetindi

Tokyo’da devam eden 32’inci Yaz Olimpiyatlarında 130 kiloda mücadele eden Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı final müsabakasında ezeli rakibi Kübalı Lopez’e yenilince olimpiyat finali oynama şansını yitirmişti. Dün bronz madalya için mindere çıkan Yozgatlı Milli Sporcu Rıza Kayaalp, rakibi Amin Mirzazadeh'i 7-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar ise önceki gün çeyrek final müsabakasında rakibine elenince bronz madalya için repesaj müsabakalarına çıkmaya hak kazanmıştı. Dün repesajda mindere çıkan Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, ilk önce Tunuslu Zeyneb Sghaıer'i daha sonra ise Kırgız rakibi Alperi Medet Kyzy'i tuş ile yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. İlk müsabakada Tunuslu rakibi Zeyneb Sghaıer'i müsabakada 2-0 öndeyken, Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar ilk devrede 1 dakika 21 saniyede güçlü rakibini tuşla yendi. Daha sonra Kırgız rakibi Alperi Medet Kyzy ile karşı karşıya gelen Yasemin Adar, 4-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini tuş ile mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. 

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Yozgat’ın Gururları Bronz Ile Yetindi
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