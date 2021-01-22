Yozgat’a yeni tesisler

Başer, bakan Kasapoğlu’na, sağlıklı nesiller yetiştirmek için sosyal hizmet desteğine ihtiyacı olan çocuklar ile şehit ve gazi çocukları ve diğer çocukların sporla buluşmasını sağlamak, salon sporlarını geliştirmek maksadıyla Yozgat’ta uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak donanımda bir kapalı spor salonuna ihtiyaç duyulduğunu, bu salonu Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu Mahallesinde yapmayı planladıklarını belirtti. Yozgat’ın coğrafi konumu ve fiziki özellikleri nedeniyle kamp eğitim merkezine oldukça müsait bir noktada olduğunu da vurgulayan Milletvekili Başer, yatırım programında olan Kamp Eğitim Merkezi’nin yapımına bir an önce başlanılmasının gerektiğini vurguladı. Başer, görüşmede ayrıca yatırım programında olan ve halen başlanılmayan Sorgun’a 300 kişilik öğrenci yurdu ile Yerköy Gençlik Merkezi’nin inşaatına başlanılmasını gerektiğini söyledi. Başer, Güreş Eğitim Merkezi ve İl Müdürlüğü İdari Binası Yapımı, Yozgat Merkez Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, İkili Soyunma Odası ve Tribün Yapımı, Sarıkaya Gençlik Merkezi, Kadışehri, Yenifakılı, Aydıncık ilçelerine Spor Salonu Yapımının yatırım programına alınmasını talep etti. Milletvekili Başer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden bakan Kasapoğlu, yatırım programına alınan projelerin gerçekleşmesi ile yeni talep edilen yatırımlar için fizibilite çalışmalarının yapılması noktasında gerekli talimatları vereceğini ifade etti.