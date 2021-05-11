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YOZGAT’A SPOR YATIRIMLARI

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret ederek, Yozgat merkez ve ilçelerinde yapımı planlanan spor tesisleriyle ilgili çalışmaları değerlendirdi. Başer, Bakan Kasapoğlu’na verdiği destek için teşekkür etti.

11 Mayıs 2021 Salı 00:22
YOZGAT’A SPOR YATIRIMLARI

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu. Milletvekili Başer, geçtiğimiz günlerde Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile yapmış oldukları ziyarette Yozgat merkez ve ilçelerine yeni spor tesislerinin kazandırılmasına yönelik talep ve projelere büyük destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başer, ‘’Yozgat’ımızı tarım ve hayvancılıkta geliştirmenin, istihdamı artırmak için yeni sanayi tesisleri kazandırmanın kıyasıya mücadelesini verdiğimiz bu dönemde aynı zaman insanımızın sportif ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de var gücümüzle çalışıyoruz’’ dedi. Bu mihvalde Yozgat’a yeni spor tesislerini kazandırabilmek için Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ettiklerini hatırlatan Başer, ‘’Bakanımız, Yozgat merkez ve ilçelerimizin proje ve taleplerine büyük destek verdi. Kendilerine verdikleri bu destekten dolayı teşekkür ziyareti yaptım’’ ifadelerine yer verdi. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na yaptıkları ziyarette birçok tesisin sözünü aldıklarını vurguladı. Başer, ‘’Yaptığımız ziyaret sırasında Yerköy İlçesine gençlik merkezi yapılması, Sarıkaya İlçesine gençlik merkezi yapılması, Yozgat merkeze 50 yataklı güreş eğitim merkezi yapılması, Yozgat merkezde bulunan kapalı spor salonunun yıkılıp yerine uluslararası standartlara uygun yeni bir kompleksi yapılması, Spor Vadisi Projesine destek verilmesi, Spor Vadisi Projesi kapsamında yapılan kızak tesisine destek verilmesi, Aydıncık İlçesine mahalle tipi spor salonu yapılması, Kadışehri İlçesine mahalle tipi spor salonu yapılması, Yenifakılı İlçesine semt sahası ve mahalle tipi spor salonu yapılması, Yozgat merkez, ilçeler ve beldelere 20 tane sentetik semt sahası, 150 tane pota yapılması hususunda görüşme yapılmış, talep ve projeler kabul görmüştü’’ diye konuştu.
•Spor Servisi•
 

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YOZGAT’A SPOR YATIRIMLARI
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