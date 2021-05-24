YOZGAT’A HAYRAN KALDILAR

Lise caddesi ve Çamlık Milli Parkını turlayan Kilis Türk Chopper Club üyesi motorcular özellikle çamlıkta bulunan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşırken, Yozgat misafirperverliğine ise hayran kaldılar. Kilis Türk Chopper Club 14 motorcu ile Yurt içi gezi kapsamında Yozgat'a gelen motorcuları, Çamlık milli parkında Türk Chopper-Yozgat Türk Riders Club üyesi motorcular ağırladı. Çamlıktaki Yozgatlı hemşerilerimiz Kilisli motorcular ile çok ilgilenirken, Türk Chopper-Yozgat Türk Riders Club üyesi motorcular misafirlerine Yozgat kıymalısı ikram etti. Çamlıktaki Yozgatlılar ise sarma, helva, su böreği, semaver çaylarını ikram ederek, Yozgat misafirperverliğini gösterdiler. Kilis Türk Chopper Club üyesi motorcular giderken genel kanıları ise ‘Biz Yozgat'ı böyle bilmiyorduk oldu’ Kilis Türk Chopper Club üyesi motorcular Milli park çamlık ve Lise caddesi turu yapıp Yozgat'tan ayrıldılar.