Yozgat şampiyon

Aksaray’da 9 Mayıs tarihinde başlayan ve dün sona eren Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında Niğde ve Kayseri takımları ile aynı grupta yer alan Yozgat Kız Hentbol takımı iki güçlü rakibini de yenerek grup birincisi oldu. Niğde Kız Hentbol takımını 16-10, Kayseri Kız Hentbol takımını ise 18-13 mağlup eden Yozgatlı hentbolcular gösterdikleri performans ile de göz doldurdular. Bulundukları grubu zirvede tamamlayan temsilcimiz 26-28 Mayıs tarihleri arasında Niğde’de düzenlenecek olan çeyrek final müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecekler. Yozgat Kız Hentbol takımı ve Yıldız Kadın Milli Takım Antrenörü Enis Atmaca, Aksaray’da gerçekleştirilen grup müsabakalarına Yozgat olarak çok iyi hazırlandıklarını ve yaptıkları çalışmaların meyvesini grup lideri olarak aldıklarını söyledi. Grubun favori takımları arasında yer alan Niğde ve Kayseri takımlarını mağlup ederek grup liderliğine ulaştıklarını hatırlatan Atmaca, Niğde’de gerçekleştirilecek olan çeyrek final müsabakalarına da çok iyi hazırlanarak orada da aynı başarıyı yakalamak istediklerini sözlerine ekledi.