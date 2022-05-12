Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yozgat şampiyon

Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında Aksaray’da düzenlenen grup müsabakalarına katılan Yozgat Kız Hentbol takımı grup birincisi olarak Çeyrek Final müsabakalarına yükselme hakkı elde etti.

12 Mayıs 2022 Perşembe 00:05
Yozgat şampiyon

Aksaray’da 9 Mayıs tarihinde başlayan ve dün sona eren Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında Niğde ve Kayseri takımları ile aynı grupta yer alan Yozgat Kız Hentbol takımı iki güçlü rakibini de yenerek grup birincisi oldu. Niğde Kız Hentbol takımını 16-10, Kayseri Kız Hentbol takımını ise 18-13 mağlup eden Yozgatlı hentbolcular gösterdikleri performans ile de göz doldurdular. Bulundukları grubu zirvede tamamlayan temsilcimiz 26-28 Mayıs tarihleri arasında Niğde’de düzenlenecek olan çeyrek final müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecekler. Yozgat Kız Hentbol takımı ve Yıldız Kadın Milli Takım Antrenörü Enis Atmaca, Aksaray’da gerçekleştirilen grup müsabakalarına Yozgat olarak çok iyi hazırlandıklarını ve yaptıkları çalışmaların meyvesini grup lideri olarak aldıklarını söyledi. Grubun favori takımları arasında yer alan Niğde ve Kayseri takımlarını mağlup ederek grup liderliğine ulaştıklarını hatırlatan Atmaca, Niğde’de gerçekleştirilecek olan çeyrek final müsabakalarına da çok iyi hazırlanarak orada da aynı başarıyı yakalamak istediklerini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
PerşembeMayıs12HaberIlerigazetesiYozgatEnis AtmacaAksarayçeyrek FinalYozgat Kız Hentbol TakımıAnadolu Yıldızlar LigiYozgat şampiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖĞRENCiLERiNE ÖRNEK OLUYOR
ÖĞRENCiLERiNE ÖRNEK OLUYOR
Ziyaretçilerini bekliyor
Ziyaretçilerini bekliyor
Turnuva başladı
Turnuva başladı
Eğitimler devam ediyor
Eğitimler devam ediyor
‘Evinin Sultanları’ sahalarda
‘Evinin Sultanları’ sahalarda
Yılın teknik direktörü Özkan oldu
Yılın teknik direktörü Özkan oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim