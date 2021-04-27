YOZGAT GEÇ AÇILDI

Ligde oynadığı 29 karşılaşmada 2 galibiyet 7 beraberlik alan kırmızı siyahlı ekip, son iki maçından da galibiyetle ayrıldı. 29 Maçta toplamda 20 gol atıp, kalesinde 52 gol gören kırmızı siyahlılar, son iki karşılaşmada toplamda rakip kalelere 8 gol kaydetti. Kalesinde ise gol görmedi. Yozgatspor, ligin ikinci yarısında tek beraberlik aldı. İlk galibiyetini bitemi 4 hafta kala deplasmanda oynadığı Darıca Gençlerbirliğini 2-0 yenerek alan kırmızı siyahlılar, önceki haftayı bay geçti. Pazar günü Sorgun'da kendisi gibi küme düşmeyi garantileyen, formalite maçlar oynayan Tekirdağspor'u konuk eden Yozgatspor, rakibine her iki yarıda da 3'er gol kaydedip, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. •Spor Servisi•