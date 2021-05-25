Yozgat ASP iç transfere yöneldi

Başta takım kaptanı Hilal Doğan olmak üzere tüm oyuncuları ile görüşmelere başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı anlaşma sağladığı oyuncularını ise kamuoyuyla paylaşacak. Kırmızı siyahlı yönetim, tamamı Yozgatlı oyunculardan oluşan ve kulübün kurulduğu gününden bu güne kadar Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarısı için ter döken, elde edilen başarılarda da büyük pay sahibi olan oyuncular tamamı ile yeni sezon öncesinde sözleşme imzalamayı hedefliyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Başkanı Musa Saydam, geçtiğimiz sezon ilk defa mücadele ettikleri Birinci Ligde hedeflerine ulaştıklarını söyledi. İyi bir sezon geçirdiklerini ve oyuncularının tecrübe kazandığını dile getiren Saydam, ‘’Sezonun tamamlanmasının ardından bu hafta itibariyle iç transfer çalışmalarımıza başladık. Geçen sezon takımımızı başarıyla temsil eden oyuncularımızın tamamıyla anlaşmayı planlıyoruz. Oyuncularımız ile görüşmelerimiz başladı. Hepsiyle tek tek görüşerek anlaşmaya çalışacağız, imza attırdığımız oyuncuları ise kamuoyuyla paylaşacağız’’ dedi.