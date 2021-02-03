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YORGUNLUK MAĞLUBiYETi GETiRDi

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi'ndeki temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, üst üste oynadığı zor müsabakaların yorgunluğu ile çıktığı Adana Adasokağı ile oynadığı müsabakada aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor,

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:27
YORGUNLUK MAĞLUBiYETi GETiRDi

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Adana Adasokağı karşısında aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı antrenörü Enis Atmaca, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Adasokağıspor müsabakasına kötü başladıklarını ve ardından toparlanamayınca güçlü rakiplerine yenildiklerini söyledi. Mağlubiyette bir haftada üst üste üç tane müsabaka oymalarının etkisinin olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Çok iyi hazırladığımız müsabakada oyuncularımın yorgunluğu bize mağlubiyeti getirdi. Pazar günü ve Çarşamba günü şampiyonluk mücadelesi veren iki takım ile çok zor bir müsabaka oynadık. Ardından ara vermeden Adana Adasoğıspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. İki tane üst üste oynadığımız zor müsabakanın ardından oyuncularım ister istemez yoruldular. Bu yorgunlukları da Pazar günü Adana Adasokağıspor ile oynadığımız müsabakaya yansıdı. Sahadan galibiyet ile ayrılan taraf olmak isterdik ancak olmadı. Şimdi Pazar günü deplasmanda lider Ankara EGOspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. O müsabakaya iyi hazırlanıp lider karşısında sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz’’ dedi. 

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YORGUNLUK MAĞLUBiYETi GETiRDi
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