Yoğun güvenlikli kongre

Kulüp binası önü bariyerler ile çeviren emniyet ekipleri, kulüp binası önünde ve içerisinde adeta kuş uçurtmadı. İki ayrı noktada isimleri kontrol edip üst araması yapan Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kongre sırasında da tedbirlerini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Meydanında yapılan ancak çoğunluk sağlanamadığı gerekçesi ile ertelen Yozgatspor’un kongresi dün kulüp binasında gerçekleştirildi. Mevcut başkan Kazım Arslan’ın tek liste ile aday olduğu genel kurul toplantısında Başkan Kazım Arslan güven tazeledi. Yapılan kongrede geçen yönetim ibra edilirken, gelir giderler de oy birliği ile kabul edildi.

SOSYAL MEDYADA OLUMSUZ PAYLAŞIM YAPAN İHRAÇ EDİLECEK

Eski yönetim kurulu üyelerinin isteği ile de ek bir gündem maddesi eklendi. Buna göre soyla medya üzerinden Yozgatspor aleyhine açıklama yapan, yorum yapan, yapılan yorumları beğenen kişilerin dernekten ihraç edilmeleri ise oy birliği ile kabul edildi. Bundan sonra sosyal medya üzerinden Yozgatspor aleyhine paylaşım yapan dernek üyeleri tespit edilmesi durumunda yönetim kurulu kararı ile ihraç edilebilecek.

Kongre sonrasında bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Yasal olarak kongre yapma mecburiyetlerinin olmadığını ancak yeni sezon öncesinde birazda zorlu bir olağanüstü kongre yapayı ve yönetime gerçekten talip olanlar varsa onlarla konuşmayı ve Yozgatspor’un geleceği için yapılacak ne varsa yapayı amaçladıklarını söyledi. Olağanüstü kongre kararı aldıklarını ancak herhangi bir aday çıkmadığını dile getiren Arslan, ‘’Şimdi önümüze bakacağız. Geçmişi konuşmanın hiç kimseye bir faydası yok. Neticede Yozgatspor iki başarısız sezon geçirmiştir. Beklediğimiz gibi bir performans gösterememiştir. Bundan herkesin çıkarması gereken dersler vardır. Bizimde çıkarmamız gereken dersler vardır bizde derslerimizi çıkardık ve şimdi önümüze bakma zamanı. Gerek taraftarımıza, gerek Yozgat kamuoyuna artık önümüze bakıp birbirimize yardımcı olma zamanı diye düşünüyorum. Tartışmayı bırakma zamanı diye bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bunun dışında takım yarın toplanacak. Biz bu arada gereken hazırlıkları da yaptık çünkü kaybedecek vakit yok. Yozgatspor yarın 24 tane futbolcuyla yeni transferle eskiden devam eden arkadaşlarla birlikte tesislerimize toplanacak ve kampa başlayacak. Bu 24 futbolcunun 18 tanesi kesin olarak anlaştığımız futbolcular 6 tanesi de deneyip karar vereceğimiz futbolcular. Kamp süresince de zaten gelmeler gitmeler olur. Sezonun başlangıcında 21 kişilik bir kadroyla lige başlamış olacağız. Bugün bu kongreden sonra teknik direktör ile de ilgili kararımızı vereceğiz. Yarın onu da açıklamış oluruz. Hep birlikte yarın burada takımımız toplanmış olacak umut ediyoruz ki Yozgatspor başarılı bir sezon geçirsin ve tekrar layık olmadığı bu yerden kurtulsun, bir an önce düze çıksın dileğimizde temennimizde budur. Geçtiğimiz yıllar içerisinde tabi ki Yozgatlı hemşerilerimizin, değişik iş adamlarının, yerel yönetimlerin çok büyük ölçülerde olmasa da desteklerini gördük. Yozgat Belediyesi’nin, Yerköy ve Akdağmadeni Belediyesi’nin desteklerini gördük. Bu destekler için onlara teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bu belediyelerimizin destekleri yine devam edecektir. Çünkü Yozgatspor Yozgat’ındır. Her ne kadar zaman zaman tartışmalar yaşansa da bu takım bizim takımımız değil, Yozgat’ın takımı. Bugün biz varız yarın başkası olur. Yozgat’ı, Yozgatspor’u gerçekten sevenler eğer gerçekten bu işi burada tadında bırakmak lazım. Yozgatspor’un başarısı için hep birlikte başarı için gayret göstermemiz lazım. Yarın tanışma faslı olur. Perşembe günü tam kadro olarak takımımız hazırlıklarına burada takım tesislerinde başlamış olacak. Tesislerin temizliği yapıldı, gerekli hazırlıklar yapıldı. Futbolcularımızla gerekli bağlantılar yapıldı. Geçmişe dönük futbolculara bir kuruş borcumuz yok. Yozgatspor’un daha güçlü bir yönetime kavuşması için tabi ki herkesle görüşüyoruz. Bu işlerde küslük olmaz. Ama Yozgatspor’la olduğundan fazla, gereksiz bir spekülasyon oluşturuluyor. Bu Yozgatspor’un hayrına değil. Birbirimize düşman değiliz, rakip olabiliriz bir takım siyasi, sosyal rekabetler olabilir. Yozgat ortak payda olunca hepimizin bir araya gelmesini dileriz ama maalesef attığımız adımlar bazılarında karşılık buluyor, bazılarında bulmuyor. Bu da onların sorunudur ama dediğim gibi Yozgatspor’un yönetimle ilgili bir sonu yok. Bu noktada yönetimde Almanya Yozgatlılar Federasyonu’ndan iki arkadaşımız yer aldı. İstanbul Yozgatlılar Federasyonundan üç arkadaşımız yer aldı. Bunun dışında da bazı değişikliklerle yolumuza devam edeceğiz. Tabi yönetimde ki arkadaşlarımızın da bu sene biraz daha ellerini ceplerine atması lazım. Birlikte Yozgatspor’u daha iyi noktalara taşıyabilmemiz için. Biz taraftarla düşman değiliz. Taraftar da bizimle düşman değil. Yozgatspor taraftarının çok büyük bir çoğunluğu bize güveniyor ve bizi seviyor. Ben bundan eminim ama maalesef taraftarların içerisinde kötü niyetli dediğim bir grup, sosyal medya üzerinden ki toplasanız 10 kişiyi geçmez sayısı. Sürekli Yozgat’ta Yozgatspor etrafında bir kaos ortamı varmış gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. İnsanlarımızın bu havaya aldanmaması lazım. Eğer Yozgatspor taraftarı, Yozgatspor yönetimine düşman olsaydı bu kadar rahatlıkla bir kongre yapamazdık. O gün alanda öyle rahatlıkla kongre düşüncesi olmazdı. Burada maalesef dertleri Yozgatspor olmayan, Yozgatspor’un üzerinden rant sağlamak isteyen belli bir grup, iyi niyetli bazı kişileri de kışkırtmak suretiyle Yozgatspor üzerinden bir şeyler yapmak istiyorlar ama bunun bana göre karşılığı yok. Bizim Yozgatspor taraftarıyla bir sorunumuz yok, Yozgatspor taraftarlarının da bizimle ilgili bir sorunu olduğunu zannetmiyorum. Kongreden sonra bazı şeyler daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Sosyal medyadan bu işlerin olmadığı bir defa daha görülmüştür. Bundan sonra taraftarlarımızın da bize daha olumlu daha yapıcı yaklaşacaklarına inanıyorum bunu sağlamak için de gerekli adımları atacağız. Taraftarlarımızla da en kısa süre içerisinde takım toplandıktan sonra oturup konuşacağız yeniden. Çünkü asıl olan Yozgatspor’dur, Yozgatspor’un başarısıdır. Maalesef iki sene Yozgat’ın mevcut stadyumunda maçları yapmamız mümkün değil. Bu sene biz öncelikli olarak daha derli toplu olduğu için Yerköy stadında maçlarımızı oynamak isteğimizi belirttik ama Yerköy stadı zemin olarak oynanmaya müsait değil. Futbolcuların sakatlanmalarına neden olabilecek kötü bir zemin. Federasyonda zaten bunu kabul etmiyor. Bu sebeple de ikinci tercihimiz olarak Yozgat dış sahada oynamak istediğimizi federasyona bildirdik. Bundan sonra ki karar federasyonundur’’ dedi.