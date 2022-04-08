YOBiS turlarına başladı

Önceki gün iftardan sonra Cumhuriyet alanında toplanan bir grup YOBİS üyesi bisikletçiler şehir turu yaparak bisiklet sezonunu açtılar. Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu üyesi Mehmet Tufan, Yozgat’ta mevsim şartlarının ağır geçmesi havaların düzelmesinin ardından da bisiklet turlarına ara verdiklerini havaların ısınması ile birlikte de turlara kaldıkları yerden önceki gün itibariyle başladıklarını söyledi. Ramazan ayında olmaları nedeniyle hafta sonu buluşmalarını bayram sonuna bıraktıklarını dile getiren Tufan, ‘’Ramazan ayı boyunca her hafta Çarşamba günleri iftardan sonra toplanarak şehir turları yapmaya devam edeceğiz. Hem uzun bir aradan sonra bisiklet kondisyonumuz artmış olacak, hem de yeniden turlarımızın ilk adımını atmış olacağız. Bayram sonrasında ise yeni köy gezilerimize başlayacağız’’ dedi.