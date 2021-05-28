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YOBiS turlara başladı

KISA adı YOBİS olan Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu, kontrollü normalleşme dönemine girmemiz ile birlikte bu hafta şehir turlarına başladı.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:36
YOBiS turlara başladı

Pazartesi ve Perşembe günleri akşam saatlerinde Cumhuriyet Alanında buluşan bisikletçiler, sokağa çıkma yasağının başladığı 21.00’a kadar şehir turu yapıyorlar. Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu üyesi Adem Yeşilyurt, Yozgat’ta mevsim şartlarının ağır geçmesi havaların düzelmesinin ardından da pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle bisiklet turlarına ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte tekrardan bisiklet turlarına başladıklarını hatırlatan Yeşilyur, ‘’Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turuna YOBİS olarak biz de destek verdik ve turlarımıza o gün itibariyle başlamış olduk. Pazartesi ve Perşembe gününde kendi ekibimiz ile toplandık ve şehir turu yaptık. 1 Haziranda yasakların tamamen kalkması durumunda ise önceden olduğu gibi Çarşamba günleri şehir turu hafta sonları ise şehir dışı turlarımıza başlayacağız. Ama yasaklar bitene kadar Pazartesi ve Perşembe 21.00’da kadar turlarımız devam edecek’’ dedi. 

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YOBiS Turlara Başladı
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