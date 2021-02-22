Yılmaz forma hediye etti

Kısa adı İYF olan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Yozgat kadın Hentbol Takımı ile Kıta Lojistik AŞ. arasında forma sponsorluk anlaşması imzalatarak zor şartlarda mücadele eden kızlara önemli bir desteği İYF girişimleri ile sağlandığını hatırlattı. Yılmaz Kıta Lojistik AŞ. sahibi hemşerimiz Ercan Ataman ve sponsorlukta önemli katkılar sağlayarak Kızlar ile de duygusal bağlar kuran Kıta Lojistik Aş Yönetim Kurulu Murahhas Azası Feray Abacılar hanımefendiyi şirket merkezinde ziyaret ederek İsimlerine özel hentbol takımının forması hediye ederek bu destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirtti.