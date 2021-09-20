Yetişkin gençler bocce turnuvasında

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi Bocce sahasında Tokat Huzurevi ile yapılan müsabakada takımlar kıyasıya mücadele etti. Yozgat Huzurevi Tokat Huzurevi'ni 12-4 yendi. Müsabaka öncesi konuşan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, yaşlıların aktif sağlıklarını korumak için çeşitli rehabilitasyon faaliyetleri yürütmekte olduklarını ve bu kapsamda yaşlıların el sanatları kurusuna, hobi bahçelerine ve bocce gibi sporlara yönlendirildiğini belirtti. Bocce'nin yaşlıların beden ve ruh sağlıklarına olumlu etkileri olduğunu dile getiren Neşeli, ‘’Tokat ilinden gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu tür faaliyetleri gerçekleştirerek onları hayatın içerisinde, yaşamın içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır yaşlılarımız bu sporla uğraşıyorlar’’ dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 'aktif yaşlanma' politikası kapsamında, huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik düzenlenen bocce sporu sayesinde yaşlılar hem sağlık için spor yapıyor hem de gerçekleştirilen turnuvalarla sosyalleşmeleri sağlanıyor. •Sümeyye İlhan•