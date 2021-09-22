Yerel buğdayı sevdik

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Türkiye’nin kadim değeri olan Atalık Buğdayların çoğaltılması amacıyla bu yıl yaptıkları ekimlerin hasat sonrası değerlendirilmesinin yapılarak, kıraç topraklardan kuraklığa rağmen dekardan 100 ila 200 kilogram ürün alındığını, su alanlarda ise dekardan 350 kiloya kadar verime ulaşıldığını söyledi. Özkaya, atalık yerel buğday ile ilgili çalışmanın Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 8 İlde yürütülen, KOP tarafından desteklenen ‘Yerel Buğday Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması’ projesi kapsamında yapıldığını söyledi. Özkaya, önceki yıllarda ‘Yerel Buğday Projesi’ kapsamında küçük alanlarda ekilerek çoğaltılan tohumların, çiftçinin kendi elindeki yerel tohumlarla yapıldığını, Yozgat Merkez, Boğazlıyan, Kadışehri ve Sarıkaya İlçesinde 10 çiftçiye ait 96 Dekar alanda Sarıbursa – Sarıbuğday – Akbuğday – Çalıbasan – Sertbuğday yerel buğday çeşitlerinin çiftçi şartlarında ekilip, hasat edildiğini kaydetti. Özkaya, ‘’Ülkemiz, en temel besin kaynağı olan buğdayın anavatanı ve gen merkezi durumundadır. Ekimlerini yaptığımız çeşitler, yüzyıllardır İlimizde ve ülkemizde yetiştirilen atalarımızdan bize intikal eden buğday çeşitlerimizdir. Bizim ata mirası tohumlarımız ve eski tatlarımızdır. 1970'li yıllardan sonra çiftçilerimizce daha fazla verim veren modern buğday çeşitleri kullanmaya başlanması ile birlikte geleneksel buğday türlerinin ekim ve üretimi düşüşe geçmiştir’’ diye konuştu. Geçtiğimiz yıllarda Yerel Buğday Projesi kapsamında çiftçilerden toplanarak saflaştırılan yerel buğday tohumluklarının küçük alanlara ekilip, çoğaltıldığının altını çizen Özkaya, şu bilgileri verdi:

‘’Bu çalışma yerel buğdayların çiftçilerimiz eliyle devamının sağlanması amacıyla yapılmış projenin devamı niteliğindedir. Amacımız bu atalık buğday çeşitlerini çiftçilerimiz elinde muhafaza ederek gen kaynaklarının korunmasını, ata mirasımız olan yerel buğday tohumlarının çiftçi eliyle üretim ve tüketiminin devamını sağlamaktır. Atalık bu buğdaylar bizim atalarımızdan gelen bugünkü yüksek verimli çeşitlerin geliştirildiği buğdayların atalarıdır. Bu çeşitleri hem devlet eliyle hem de çiftçi eliyle muhafaza etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu atalık çeşitlerimiz bizim eski tatlarımızdır. Bunları muhafaza ederek gelecek nesillerimize aktarmamız tarihi bir zorunluluğumuzdur. Çiftçilerimizin yerli ıslah tohumların yanında bu atalık yerel tohumlukları da ekmelerini ve bu ata mirasımız olan tohumlukların halk elinde muhafaza etmelerini istiyoruz.’’