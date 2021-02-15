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YER TESLiMi BUGUN

Yozgat’ta yıkımı tamamlanan Bozok Stadı yerine yapımı öngörülen yeni Stat ile ilgili ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:04
YER TESLiMi BUGUN

YOZGAT’ın 42 yıl önce yapılan Bozok Stadının yıkılarak, yerine yenisinin yapılmasına yönelik yürütülen ihale süreci tamamlandı, Stadı yapacak olan yüklenici firma temsilcileriyle sözleşme imzalandı. Yozgat Bozok Stadının yapım ihalesine 3 firma katıldı. En düşük teklifin 43 milyon 751 bin lira olduğu bildirildi. İhaleye katılan firmaların evraklarının incelenmesinin ardından ihalenin hangi firmada kalacağı da netlik kazandı. Stadın yıkım işleminin tamamlanmasının ardından ihalesini alan firma ile sözleşme imzalandı. 500 gün içerisinde de stadın tamamlanacağı kaydedildi. Stadın yer tesliminin ise Pazartesi günü yapılacağı bildirildi. Misli.Com. 3’üncü Ligi 2’inci Grupta mücadele veren Yozgatspor, yerine yenisi yapılmak üzere Bozok Stadının yıkılması nedeniyle lig maçlarını Sorgun İlçe Stadında oynuyor. 

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YER TESLiMi BUGUN
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