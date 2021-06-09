Yeniden milli takım kampındalar

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan birinci etap kamp çalışmalarına Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından kaleci Sakine Doğan ile birlikte Orta oyun kurucu Atiye Gülseven, Pivot Semanur Buse Baran da katılmıştı. Buradaki gösterdikleri performans ve genel yetenek çalışmalarında büyük beğeni toplayan Orta oyun kurucu Atiye Gülseven ile Pivot Semanur Buse Baran yeniden milli takım kampına davet edildiler. 07-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Litvanya’nın Klaipeda şehrinde düzenlenecek olan 2021- Yıldız Kadın 17-Yaş Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Milli Takımımızın 2’inci etap kamp çalışmaları kapsamında 09-15 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara THF Spor Kompleksinde hazırlıklarına devam edecek. Bugün başlayacak olan kamp çalışmaları için Ankara’ya giden Atiye Gülseven ve Semanur Buse Baran, ikinci etap kamp çalışmalarında da kendilerini göstererek milli takım aday kadrosunda yer almak istiyorlar. Orta oyun kurucu Atiye Gülseven, Ankara’da birinci etap kamp çalışmalarında günde çift idman yaptıklarını ve yoğun antrenman programında milli takımın ikinci etap kampına katılabilmek adına ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi. İkinci etap kampında da çok iyi çalışıp milli takım aday kadrosuna girmek istediğini dile getiren Gülseven, Yozgat’ı milli takım sevisinde de en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti. Semenur Buse Baran ise bugün başlayacak olan milli takım ikinci etap kamp çalışmasında 6 gün boyunca elinden gelenin en iyisini yaparak bir sonraki kamp kadrosunda da yer almak istediğini belirtti. Birinci etap kamp çalışmasında ilk defa milli takım kampında yer aldıkları için biraz heyecanlı olduklarını vurgulayan Baran, ancak ikinci etap kamp çalışmalarında üzerlerinden bu heyecanı atacaklarını ve kendilerine güvenenlerin güvenlerini boşa çıkarmayacaklarını sözlerine ekledi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, birinci etap kamp çalışmalarında gösterdikleri başarılı performans ile yeniden milli takım kampına davet edilen iki oyuncusunu canı gönülden kutladığını ve ikinci etap kamp çalışmasında başarılı olacaklarına inandığını anlattı. Oyuncularına güvencinin tam olduğuna vurgu yapan Atmaca, ‘’Bugün Ankara’da başlayacak olan milli takım ikinci etap kamp çalışmalarında oyuncularımın Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum’’ dedi.