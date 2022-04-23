Yeni bir başlangıç istiyorlar

Ligde çıktığı ilk iki müsabakasını şansız bir şekilde kaybeden Yurdum Gençlikspor, Bursa temsilcisini deplasmanda mağlup ederek kendilerine yen bir başlangıç yapmak istiyorlar. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, bugün oynayacakları müsabakanın kendileri için lige yeniden başlamak adına büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Alacakları galibiyetle ligdeki tüm hesapların yeniden yapılacağına dikkat çeken Tekgül, ‘’Rakibimizde bizim gibi ligde iyi maçlar oynamış ancak finali yapamamış güçlü bir ekip. Bizde rakibimiz gibi iyi maçlar çıkarmamıza rağmen sonuca gidemedik. Bursa temsilcisi Yenişehir Basketbol takımının maç görüntülerinden eksik ve güçlü yanlarını inceledik kısacası dersimize iyi çalıştık. Eğer ki aklımızdan geçeni sahaya yansıtırsak galibiyet kaçınılmaz olacaktır. Yüksek bir motivasyonla çıkacağımız bu maçtan ki tek hedefimiz galip gelmektir. Takımda bu doğrultuda ne istediğimizi biliyor ve bunun gereğini yapacağından emin olarak sahaya çıkacağız ve kazanacağız’’ dedi.