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Yengenin hedefi dünya şampiyonluğu

Türkiye’nin ilk Kadın Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olimpiyat Üçüncüsü Güreşçisi Yozgat’ın yengesi milli güreşçi Yasemin Adar Dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:49
Yengenin hedefi dünya şampiyonluğu

Büyük Kadınlar Güreş Milli Takımı ile birlikte Edirne’de Dünya Şampiyonası hazırlık kampına giren Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, ikinci kez dünya şampiyonu olmak istiyor. Türk Güreş tarihine adını altın harfler ile yazdıran ilklerin kadını Yasemin Adar, dünya şampiyonası hazırlıklarına çok iyi başladığını söyledi. Edirne’de gerçekleştirilen hazırlık kampında yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Adar, dünya şampiyonasında şampiyonluk için elinden gelenin en iyisini yapacağını ve ikinci kez dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını gönlere çektirip istiklal marşımızı okutmak istediğini belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Yengenin Hedefi Dünya şampiyonluğu
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