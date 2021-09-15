Yengenin hedefi dünya şampiyonluğu

Büyük Kadınlar Güreş Milli Takımı ile birlikte Edirne’de Dünya Şampiyonası hazırlık kampına giren Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, ikinci kez dünya şampiyonu olmak istiyor. Türk Güreş tarihine adını altın harfler ile yazdıran ilklerin kadını Yasemin Adar, dünya şampiyonası hazırlıklarına çok iyi başladığını söyledi. Edirne’de gerçekleştirilen hazırlık kampında yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Adar, dünya şampiyonasında şampiyonluk için elinden gelenin en iyisini yapacağını ve ikinci kez dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını gönlere çektirip istiklal marşımızı okutmak istediğini belirtti.