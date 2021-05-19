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Yasaklar bitti antrenman başladı

YOZGAT’ta tam kapanma ile birlikte uzaktan eğitiğitim şeklinde online olarak yapılan Kick-Boks antrenmanları kotrollü normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte tekrardan yüz yüze olarak başladı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:47
Yasaklar bitti antrenman başladı

Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız gözetiminde Kick-Bokcü gençler Çamlık Milli Parkında antrenman yapmaya başladılar. Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, 17 günlük tam kapanma sürecinde online olarak devam ettikleri Kick-Boks antrenmanlarına yasakların kalkması ile yüz yüze yapmaya başladıklarını söyledi. Çamlık Milli Parkında sporcularını topladığını dile getiren Zararsız, ‘’Çamlık’ta antrenmanlarımıza başladık. Havaların ısınması, yasakların bitmesini fırsat bildik ve bol oksijen içerisinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte turnuvaların da başlamasını bekliyoruz. Yapılacak olan turnuvalara hazır olmak için de yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ dedi. 

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Yasaklar Bitti Antrenman Başladı
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