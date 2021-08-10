Yalman ilk 8’e girdi

32 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada bir çok güçlü rakibini geride bırakan Ahmet Berk Yalman turnuvayı 8’inci sırada tamamladı. Dutlu Millet Bahçesi Geleneksel Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonada minik okçular birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya bir çaba içerisine girerken turnuva sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Yozgat Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Sporcusu Ahmet Berk Yalman, 12-13 yaş minik erkekler kategorisinde 8’inci oldu. Geleneksel kıyafetlerin de giyilerek görsel bir şölenin sunulduğu Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda 8-9 Yaş/ 10-11 Yaş/ 12-13 Yaş kategorilerindeki minikler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı Yozgat’ı temsilen yarışmaya katılan Ahmet Berk Yalman, başarılı atışlar yapmasına karşın, madalya kürsüsüne çıkamadı. Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Şükrü Yalman, Yozgat’ta geleneksel okçuluğun yaygınlaşmaya başladığını belirterek, bu tür yarışmalarla sporcuların tecrübe kazandığını söyledi. Yalman, Konya’da düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonası Minikler Finali’nde Ahmet Berk’in 8’inci olmasını önemsediklerini dile getirerek, ileriki yıllarda Yozgat’tan birincilerin çıkacağını ifade etti.