Yalıkavak namağlup çeyrek finalde

Yozgat’ta Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile birlikte Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor ve Ankara EGOspor takımlarının mücadele ettiği Türkiye Kupası Birinci Tur D Grubu müsabakalarında Yalıkavakspor ile Ankara EGOspor çeyrek finale yükseldi. Cumartesi günü başlayan Türkiye Kupası müsabakalarının ilk gününde Yalıkavakspor Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımını 43-20, Ankara EGOspor’u 27-20, müsabakaların son gününde ise Üsküdar Belediyespor’u 31-28 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Grubu ikinci sırada tamamlayan Ankara EGOspor ise müsabakaların ilk gününde Üsküdar Belediyespor’u 28-26, son gününde ise Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını 35-26 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu.