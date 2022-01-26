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Yalıkavak namağlup çeyrek finalde

Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası D Grubunda Süper Ligi’n lideri Yalıkavakspor tüm rakiplerini yenerek namağlup olarak çeyrek finale adını yazdırırken, grubu ikinci sırada tamamlayan Ankara EGOspor’da çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu.

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:49
Yalıkavak namağlup çeyrek finalde

Yozgat’ta Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile birlikte Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor ve Ankara EGOspor takımlarının mücadele ettiği Türkiye Kupası Birinci Tur D Grubu müsabakalarında Yalıkavakspor ile Ankara EGOspor çeyrek finale yükseldi. Cumartesi günü başlayan Türkiye Kupası müsabakalarının ilk gününde Yalıkavakspor Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımını 43-20, Ankara EGOspor’u 27-20, müsabakaların son gününde ise Üsküdar Belediyespor’u 31-28 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Grubu ikinci sırada tamamlayan Ankara EGOspor ise müsabakaların ilk gününde Üsküdar Belediyespor’u 28-26, son gününde ise Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını 35-26 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu.

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