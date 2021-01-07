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Voleybolda yoğun mesai

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Voleybol kursu devam ediyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:51
Voleybolda yoğun mesai

20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmalarının serbest olduğu saatlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen voleybol kurusuna gençler yoğun ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü İhsan Arslan gözetiminde yapılan voleybol antrenmanlarında Covit-19 tedbirlerine uyularak çalışmalar yapılıyor. Geleceğin Voleybolcularının yetiştiği antrenman öncesinde sporcuyarın HES kodları kontrol edilirlen, aynı zamanda da ateşleri de ölçülüyor. Yetenekli oyuncuların da tespit ediydiği Voleybol antrenmanlarında Antrenör İhsan Arslan, Voleybol branşına yeteği olan sporcuları Türk sporuna kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Okulların pandemi nedeniyle tatil olmasını fırsat bilen gençler ise Yozgat Çok Amaçlı Spor Salon'una koşarak boş zamanlarını spor yaparak geçiriyorlar. 

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Voleybolda Yoğun Mesai
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