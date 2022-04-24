Voleybolcular galibiyet ile başladı

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Yurdum Gençlikspor ilk setten itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. İlk seti Sarıkaya Gençlikspor karşısında 25-18 önde tamamlayan Yurdum Gençlikspor ikinci sette te üstünlüğünü devam ettirdi. İkinci seti 25-19 kazanan Yurdum Gençlikspor skoru 2-0’a taşıdı. Üçüncü sette toparlanan Sarıkaya Gençlikspor takımı oyunda dengeyi kurmasına rağmen bu seti 25-22 müsabakayı ise 3-0 kaybetti. Grup müsabakalarına galibiyet ile başlayan Yurdum Gençlikspor ilk müsabaka sonrasında liderlik koltuğuna oturdu.
24 Nisan 2022 Pazar 00:56