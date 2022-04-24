Voleybolcular galibiyet ile başladı

Voleybol Erkekler Bölgesel Ligi’nde bu sezon ilk defa mücadele eden Yurdum Gençlikspor, Grup müsabakalarının ilk gününde, Sarıkaya Gençlikspor’u 3-0 mağlup ederek gruplara galibiyet ile başladı.