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Veteranlardan ziyaret

Sorgun Gençlik ve Spor Kulübü Veteran takımı oyuncuları, Kulüp Başkanı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer’i ziyaret ettiler.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:13
Veteranlardan ziyaret

Geçtiğimiz haftalarda Antalya’nın ev sahipliğinde Ulusal Veteranlar Masterler Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen futbol organizasyonun da Yozgat’ın ve Sorgun’u temsil eden Sorgun Gençlik ve Spor Kulübü Veteran takımı, kulüp Başkanı aynı zamana Sorgun Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Levent Tunçer’i makamında ziyaret ederek aldıkları kupayı hediye ettiler. Antalya’da düzenlenen turnuvada tüm rakiplerini geride bırakarak finale kadar yükselme başarısı gösteren Sorgun Gençlik ve Spor Kulübü Veteran takımı final müsabakasında rakibine yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı. İkincilik kupasını alan Sorgun Gençlik ve Spor Kulübü Veteran takımı, Kulüp Başkanı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer’e hediye etti. Tunçer’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Sorgun Gençlik ve Spor Kulübü Veteran takımı oyuncuları yeni dönemde yapılacak olan turnuvada şampiyonluk sözü verdi. 

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Veteranlardan Ziyaret
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