Veteran Badmintonu

Çok amaçlı spor salonunda akşam 18.30-19.30 saatleri arasında büyüklere yönelik gerçekleştirilen Badminton kursuna yoğun ilgi olurken Covit-19 tedbirleri gözetilerek antrenmanlar yapılıyor. Oldukça eğlenceli bir spor olan Badmintonu oynayan veteranlar hem formlarını koruyorlar, hem de spor yaparak sağlıklı kalıyorlar. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü İrfan Özdemir gözetiminde yapılan antrenmanlarda sporcular Badminton oynamayı öğreniyorlar. Badmintonun çok faydalı bir spor olduğunu dile getiren veteran Badmintoncular, fırsat buldukça bu sporu oynamak için çok amaçlı spor salonuna koştuklarını söylediler.