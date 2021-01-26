Vali Polat’ın spor mesaisi

Yozgat’ı liglerde temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Sorgun Belediyespor Voleybol takımının hafta sonu oynadıkları müsabakaları Yozgat Valisi Ziya Polat’ta tribünden izledi. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda şampiyonluk mücadelesi veren Polatlı Belediyespor’u konuk etti. İyi oynadığı müsabakada güçlü rakibine 29-36 yenilen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının bu müsabakasını Yozgat Valisi Ziya Polat’ta tribünden izledi. Vali Polat bu müsabakanın tamamlanmasının ardından Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’un Sorgun Spor Salon’unda Galatasaray ile oynadığı müsabakayı izlemek üzere Sorgun’a gitti. Sorgun Belediyespor’un da iyi mücadele etmesine karşılık 3-2 mağlup olduğu müsabakayı tribünden izleyen Vali Polat Pazar gününü spor müsabakalarına ayırdı.