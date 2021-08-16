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Vali Polat, Kayaalp’i ziyaret etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’i memleketi Yozgat’taki evinde ziyaret etti.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:45
Vali Polat, Kayaalp’i ziyaret etti

Vali Ziya Polat, 10 Avrupa, 4 Dünya Güreş Şampiyonluğu bulunan ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Bronz Madalya kazanan Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp'i evinde ziyaret edip tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Şampiyon güreşçi ile sohbet eden Vali Polat, ‘’Seni yetiştirenlerden, anandan babadan Allah razı olsun. Sen yiğitler şehrinin yiğit evladısın. Memleketine Ata toprağına sahip çıkacaksın. Senin sahip çıkman bizim için çok önemli. En azından Yozgat’ın algısını değiştirecek şampiyonlukların var. Sen bizim için gurur kaynağısın. Allah inşallah ileride senin gibi başka gençleri de Yozgat’tan çıkarır, çünkü Yozgat’ta özellikle güreşte bir temel var. Altın madalya Olimpiyatlarda alamadık nasip değilmiş, herkes olimpiyat madalyası kazanabilmek için uğraşıyor, biz olimpiyat üçüncülüğüne üzülen bir noktaya geldik. Rıza’dan o kadar beklentimiz yüksek ki olimpiyat şampiyonu olamayınca üçüncülüğe sevinemiyoruz’’ dedi. 

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