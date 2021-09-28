Vali Polat hafta sonunu çocuklara ayırdı

Vali Polat, cumartesi günü Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Uçurma şenliğinde kurum bünyesinde barınan çocuklar ile bir araya geldi. Daha sonra Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Avrupa Spor Haftası etkinliğine katılan Vali Polat burada da çocuklar ile vakit geçirip penaltı atışı yaptı. Pazar gününü de çocuklara ayıran Vali Polat, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çok Amaçlı Spor Salon’unda açılan Basketbol ve Tekvando kurslarına katıldı. Basketbol kursunda minik ve genç sporcular ile bir araya gelen Vali Polat, önce sporcular ile sohbet etti daha sonra ise çocuklar ile birlikte basketbol maçı ve seri atışlar yaptı. Basketbol kursunun ardından tekvandocu çocuklar ile bir araya gelen Vali Polat, burada da çocuklar ile sohbet etti. Vali Polat Antrenmanlar sonrasında çocuklar ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.