Vali Polat gençliğini hatırladı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ile Yozgat Polis Eşleri Derneği tarafından Bölükbaşı Halı Saha tesislerinde düzenlenen şubeler arası halı saha turnuvasının final müsabakasına Yozgat Valisi Ziya Polat’ta katıldı. Şehitler Polis Merkezi Amirliği’nin şampiyonluk turu attığı müsabakalar sonrasında topu alan Yozgat Valisi Ziya Polat penaltı atışları gerçekleştirdi. Gençliğinde bir dönem futbol oynadığını söyleyen Vali Polat penaltı atışları sırasında adeta gençliğine döndü. Attığı penaltı atışlarının yarısını golle sonuçlandıran Veli Polat’ı turnuvaya katılanlar da tebrik etti.