Vadi seneye tamamlanıyor

Yozgat Valiliği tarafından dönemin Valisi Abdul Kadir Yazıcı’nın önderliğinde 2013 yılında yapımına başlanan Yozgat Spor Vadisi’nde projesinin birinci etabı tamamlanırken, Vali Abdul Kadir Yazıcı’nın merkez valisi olması ile birlikte Vadideki çalışmalar da durmuştu.

Uzun süredir tek bir çivi bile çakılmayan Spor Vadisi geçtiğimiz günlerde yapılan protokol ile Yozgat Valiliği’nden Yozgat Belediyesine devredildi. Yozgat Belediyesi devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaynak arayışlarına başlarken bir taraftan da vadide fizibilite çalışmaları yaptı. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılması planlanan Spor Vadisi’nin gelecek yıl içerisinde bütün etaplarının tamamlanması hedefleniyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Spor Vadisi’nin kendilerine devredilmesinin ardından göl etrafında yarım kalan etabı eski projelerine sadık kalmak üzere hemen fizibilite çalışması yaptıklarını söyledi. Yeniden ihaleye çıkarmak için hazırlıklara başladıklarını vurgulayan Köse, bu arada Spor Vadisi’nin tamamlanması için 30 milyon civarında bir kaynağa ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanına gittiklerinde bu konuda kendilerine yardımcı olabileceğinin sözünü aldıklarına vurgu yapan Köse, ‘’Bu hususta 3 milyon lira hibe kredi ve 7 milyon lira da uzun vadeli, faizi çok düşük bir kredi verebileceklerini ifade ettiler. Yani 10 milyon liralık bir kaynak buradan sağladık. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımıza müracaat ettiğimizde o da 5 milyon lira para hibeden bahsetti onu verecek. İlaveten Spor Bakanlığı Nohutlu tepesinin kuzey tarafından gölede doğru inen bir sırt var o sırta da kayak pisti yapılması için 3 milyon lirada hibe verecek. Yani şu an toplamda 18 milyon lira gibi bir harcayacağımız kaynak oluşturduk. Nasip olursa biz bir işe başlayalım başlamak bitirmek demektir. İşin sonuna doğru da inşallah bir kaynak buluruz. Çünkü Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay, Cemil Çiçek, Bekir Bozdağ, Yusuf Başer ve önceki dönem milletvekillerimiz çok destek veriyor bu hususta. Onların vereceği desteklerle gelecek yılın sonuna orayı hizmete açmayı düşünüyoruz. Bu senenin sonunda ihaleyi yapacağız bahara da başlayacağız ‘’ dedi.