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Umduğumuzu Bulamadık!

Yozgat’ı salon sporlarında temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Sorgun Belerdiyespor haftayı mağlubiyet ile kapadılar.

26 Ekim 2021 Salı 00:19
Umduğumuzu Bulamadık!

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü deplasmanda Kızıltepe Spor Lisesi ile karşı karşıya geldi. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada iyi bir olun ortaya koymasına karşılık kalesinde sorun yaşayan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibine bir sayı farklı 27-26 mağlup oldu. Antrenör Enis Atmaca tarafından maç sonrasında oyuncularına bir günlük izin verilirken, dün hafta sonu Sivas Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde haftaya namağlup olarak giren Sorgun Belediyespor ise konuk ettiği Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Taraftarının da desteğini arkasına alarak Galatasaray’ı yenmek isteyen sarı siyahı ekipte evdeki hesap çarşıya uymadı. Güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Sorgun Belediyespor bir set almasına karşılık diğer üç seti kaybedince 3-1 mağlup oldu. Sorgun Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile hem yakaladığı galibiyet serisine son verirken hem de ligdeki ilk mağlubiyetini tatmış oldu.

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