Turnuvada kazanan dostluk oldu

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonrasında tüm rakiplerini geride bırakan Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı turnuvanın şampiyonu oldu. Final müsabakası sonrasında ise dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Final müsabakasını izleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan Adliyesi tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvasının final mücadelesini izlediklerini söyledi. Dostluğun kazandığı bir maçta galibiyet elde eden ve şampiyon olan Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı’nı yürekten tebrik ettiğini dile getiren Coşar, ‘’Her iki takıma ortaya koydukları güzel futbol ve centilmen spor anlayışı için teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz’’ dedi.