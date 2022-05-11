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Turnuva başladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:38
Turnuva başladı

İlçe Müdürü Levent Tunçer, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya 12 takımın katıldığını söyledi. Tunçer, turnuvanın 21 Mayıs'a kadar süreceği belirterek, "Sorgun spor salonunda başlayacak olan turnuvada günde 3 maç oynanacak. Maçların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödülleri, 21 Mayıs'ta düzenlenecek törende verilecek." dedi.
Sorgun'da voleybolun sevilen bir spor haline geldiğini vurgulayan Tunçer, “Sorgun Belediyespor’un AXA Sigorta Efeler Ligi’ndeki 3 yıllık macerası, tüm halkımızın voleybola olan ilgisini artırdı. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu turnuvaya ilgi göstereceğini tahmin ediyoruz.” diye konuştu. •aa•
 

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