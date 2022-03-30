Türkiye’yi temsil edecekler

11-22 Mart tarihleri arasında Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde gerçekleştirilen İşitme Engelliler Badminton Milli takım kampına katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Spor Kulübü Sporcuları Gizem Nur Uludağ ve Doğukan Yılmaz milli takım as kadrosuna seçilerek 1-15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek 24’üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek. Kütahya’da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonasında Tek Bayanlar ve Tek Erkekler kategorilerinde ilk 4’e giren Çankırı Karatekin Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları Gizem Nur Uludağ ve Doğukan Yılmaz, 11-22 Mart tarihleri arasında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yapılan Milli Takım 1’inci seçme kampına davet edilmişlerdi.