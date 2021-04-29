Türkiye Avrupa İkincisi

Şampiyonanın son gününde mindere çıkan 60 kiloda Kerem Kamal Ukrayna'lı Viktor Petryk (5-1) ve Belarus Artsiom Katsar'ı (7-2) yenerek çıktığı Finalde Dünya Şampiyonu Rus Sergey Emelin'e yenilerek Avrupa 2.si oldu. Bu arada güreşçimizin ilk devrede yaptığı 4 puan önce verildi ama Ruslar'ın itiraz etmesi sonucu puanlar haksız bir şekilde geri alındı. Diğer güreşçimiz 67 kiloda Murat Fırat ise Rus asıllı İtalyan rakibi Zaur Kabaloev'i (3-1) yenerek Avrupa 3.sü oldu ve Bronz Madalya kazandı. Grekoromen Stilde; Rıza Kayaap Altın, Ekrem Öztürk, Kerem Kamal ve Yunus Emre Başar Gümüş, Murat Fırat Bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanıldı. Grekoromen güreş milli takımı Avrupa ikincisi oldu. Grekoromen stilde şampiyon Rusya olurken, Gürcistan üçüncü sırada yer aldı.