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Türkiye Avrupa İkincisi

POLONYA'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında Grekoromen Stilde güreşçilerimiz son günde 1 Gümüş 1 Bronz madalya kazanıp, toplamda 5 madalya kazanarak, takım halinde Avrupa ikincisi oldu.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:56
Türkiye Avrupa İkincisi

 Şampiyonanın son gününde mindere çıkan 60 kiloda Kerem Kamal Ukrayna'lı Viktor Petryk (5-1) ve Belarus Artsiom Katsar'ı (7-2) yenerek çıktığı Finalde Dünya Şampiyonu Rus Sergey Emelin'e  yenilerek Avrupa 2.si oldu. Bu arada güreşçimizin ilk devrede yaptığı 4 puan önce verildi ama Ruslar'ın itiraz etmesi sonucu puanlar haksız bir şekilde geri alındı. Diğer güreşçimiz 67 kiloda Murat Fırat ise Rus asıllı İtalyan rakibi Zaur Kabaloev'i (3-1) yenerek Avrupa 3.sü oldu ve Bronz Madalya kazandı. Grekoromen Stilde; Rıza Kayaap Altın, Ekrem Öztürk, Kerem Kamal ve Yunus Emre Başar Gümüş, Murat Fırat Bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanıldı. Grekoromen güreş milli takımı Avrupa ikincisi oldu. Grekoromen stilde şampiyon Rusya olurken, Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. 

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Türkiye Avrupa İkincisi
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